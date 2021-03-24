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Son dakika haberi Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü
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Barış Pınarı Bölgesi'nde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyon hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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