Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü 0:00 / 0:00

Barış Pınarı Bölgesi'nde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyon hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.