Bartın'daki arama çalışmalarına fırtına engeli 0:00 / 0:00

AA

Bartın'ın Mugada sahilinde arama kurtarma çalışmalarını takip eden Güner, yaptığı açıklamada, denizde ve karada kar fırtınası olması nedeniyle çalışmalarda deniz unsurlarının kullanılamadığını söyledi.

AA'nın haberine göre Güner, "Bu şartlarda denize bir unsurun çıkması imkansız. Hava unsurlarından bir helikopter Amasra ilçemizde bulunmasına rağmen bu hava şartlarından dolayı onlar da hareket edemiyorlar. Amasra'da ayrıca hortum da var. Biz arama kurtarma çalışmalarına karadan durmadan devam ediyoruz.

Sahil güvenliğin dalgıç timi, AFAD'ın arama kurtarma birlikleri ve jandarma bu sarp kayalıklarda, karadan ve denizden ulaşımın olmadığı yerlerde arama çalışması yapıyor." şeklinde konuştu.

Şu anda bir görüntü, bir karartı olduğu yönündeki ihbar üzerine dalgıç ekibinin söz konusu mıntıkaya inmeye çalıştığını bildiren Güner, "Onlardan haber bekliyoruz. Çalışmalara karadan devam ediyoruz, hava ve deniz mümkün görünmüyor. Helikopteri de havanın ilk uygun olduğu vakitte harekete geçireceğiz. Şu anda arama faaliyetlerini durdurmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Güner, dün kurtarılan 6 personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu, diplomatik sürecin ardından taburcu edileceklerini söyledi.

Dün öğle saatlerinde İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, denizde görülen 3 kişinin cansız bedeninden biri karaya çıkarılmıştı.