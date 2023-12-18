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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ SON DAKİKA: Başkent'te FETÖ'ye yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı!

        Başkent ve 8 ilde FETÖ'ye operasyon!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:30
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        Başkent ve 8 ilde FETÖ'ye operasyon düzenlendi!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 şüphelinin örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık-periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller tespit edildi.

        ANKARA MERKEZLİ 9 İLDE OPERASYON

        AA'da yer alan habere göre örgütün kamu mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

        YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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        #FETÖ
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