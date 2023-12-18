Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 şüphelinin örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık-periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller tespit edildi.

ANKARA MERKEZLİ 9 İLDE OPERASYON

AA'da yer alan habere göre örgütün kamu mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.