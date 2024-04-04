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        Haberler Gündem Güncel Başkentte çıkan yangında 5 şüpheliye gözaltı! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi Başkentte çıkan yangında 5 şüpheliye gözaltı!

        Ankara'da dün Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:42
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        Başkentte çıkan yangında 5 şüpheliye gözaltı!
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen yangınla ilgili mahallinde yapılan araştırmalar sonucunda yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E, A.E.İ, F.E.A, A.E.İ. ve M.E.İ'in Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

        Soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

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