Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman Valiliği'nden son dakika uyarısı: Panik olmayın! - Güncel haberler

        Valilik saat verdi! "Yüksek patlama sesi" uyarısı!

        Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu, vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilik saat verdi! "Yüksek patlama sesi" uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14. İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığınca yarın saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 batarya uçaksavar ile manevra mermi atışlarının yapılacağı bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre açıklamada, belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Batman
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        500'den fazla hava saldırısı!
        500'den fazla hava saldırısı!
        WSJ yazdı: Hamas'ın saldırısına İran destek verdi
        WSJ yazdı: Hamas'ın saldırısına İran destek verdi
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        Karısını öldüren caniye verilen çifte indirimli ceza onandı!
        Karısını öldüren caniye verilen çifte indirimli ceza onandı!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"