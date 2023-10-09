Valilik saat verdi! "Yüksek patlama sesi" uyarısı!
Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu, vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi
Giriş: 09.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:33
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14. İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığınca yarın saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 batarya uçaksavar ile manevra mermi atışlarının yapılacağı bildirildi.
AA'da yer alan habere göre açıklamada, belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.