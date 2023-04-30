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Bayern Münih yeniden zirvede

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin’i 2-0 yendi

Bayern Münih yeniden zirvede

Bayern Münih, Bundesliga’nın 30. haftasında Allianz Arena’da lig sonuncusu Hertha Berlin’i konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 69. dakikada Serge Gnabry ve 79. dakikada Kingsley Coman ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 62’ye çıkardı ve Bochum ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşayan Borussia Dortmund’un 1 puan önünde liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Hertha Berlin ise 22 puanla son sırada kaldı.

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