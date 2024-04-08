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        Haberler Gündem Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço! - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 2 gününde maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 1.966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:39
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        Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 966 kişinin yaralandığını duyurdu.

        DHA'da yer alan habere göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili için yolculukların başladığını, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını, denetimleri hassasiyetle sürdürdüğünü kaydetti.

        Fotoğraf: AA

        "12 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

        Yerlikaya, "Bayram tatilinin 2'nci günü 7 Nisan 2024 Pazar tarihinde 24 saatlik sürede; 572 trafik kazası meydana geldi. 408 bin 796 araç denetlendi. 19 bin 488 araca hız ve radar işlemi, 33 bin 145 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde (cumartesi ve pazar) maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam bin 966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. Sürücüleri uyaran Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım; hayatla yarışılmaz" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: DHA

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