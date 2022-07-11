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Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bayramda trafik bilançosu! 25 can kaybı
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Son dakika haberi Bayramda trafik bilançosu! 25 can kaybı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarına ilişkin, "Arefe günü 8, bayramın 1'inci günü 8, bayramın 2'inci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var" dedi

Son dakika: Bayramda trafik bilançosu! 25 can kaybı
Bayramda trafik bilançosu! 25 can kaybı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arife ile bayramın ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1'inci günü 8, 10 Temmuz bayramın 2'nci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: İHA

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