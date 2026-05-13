        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Bayrampaşa Sebze Meyve Hali’nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı | Son dakika haberleri

        Bayrampaşa Sebze Meyve Hali’nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı, 12 polis yaralandı

        Bayrampaşa Sebze Meyve Hali'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olaya müdahale eden 12 polis hafif şekilde yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 14:31 Güncelleme:
        Halde bıçaklı kavga! 7 gözaltı, 12 polis yaralı

        Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirildi. Olayda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 polis memurunun hafif yaralandığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu.

        7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Polis ekiplerine zorluk çıkaran gruba biber gazıyla müdahale edilirken arbede sırasında 12 polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi. Kavgaya karışan 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i hakkında bıçaklama yaralama, 6'sı hakkında ise polise mukavemet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kavga anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        Ruhi Çenet'ten yeni açıklama

        Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide seyahat eden Ruhi Çenet, "Hakkımda çok fazla yanlış bilgi yayılmaktadır. Hastalık belirtim yoktur. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde ve karantidayım" dedi.

