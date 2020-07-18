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Son dakika haberi! BB Erzurumspor, Süper Lig'de!

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden BB Erzurumspor, 1 sezon aranın ardından Süper Lig'e yükseldi!

Erzurumspor

Tarihinde geçen yıl ilk kez çıktığı Süper Lig'de beklenen performansı gösteremeyerek TFF 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıldır hasretini çektiği Süper Lig'e ikinci kez yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ligin son haftasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor maçında Emrah Başsan (2),Hamroun ve Sissoko'nun golleriyle maçı 4-1'lik skorla kazanan mavi-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonununda Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.

İlk iki sıradaki takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 4 ekibin de play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, Cesar Grup Ümraniyespor'u yenerek puanını 62 yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci kez Süper Lig'de mücadele edecek.

YÜZLERİ "ŞİFO MEHMET" İLE GÜLDÜ!

Sezon başında teknik direktör Muzaffer Bilazer ile anlaşarak lige başlayan Erzurum ekibi, ligin 4. haftasında Keçiörengücü'ne mağlup olduğu maçın ardından Bilazer ile yollarını ayırdı.

Yaşanan bu ayrılıktan sonra Erkan Sözeri ile anlaşan mavi-beyazlı ekip, Sözeri ile başarılı bir çıkış yakalayarak 2019-2020 sezonun ilk yarısını 30 puanla 2. sırada tamamladı.

Erzurum temsilcisi, TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilmesi üzerine Sözeri ile anlaşarak ayrıldı.

Geçen yıl Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 kalmalarının ardından yönetim ile anlaşarak takımı bırakan Mehmet Özdilek, Sözeri'nin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Geçen sezon kötü gidişatın ardından takımdan ayrılan Özdilek, bu sene ise aynı takımın başında Süper Lig'e çıkmanın heyecanını yaşıyor.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig’de normal sezonun tamamlanmasının ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig'de normal sezonunun 34. ve son haftasının tamamlanmasıyla Hatayspor’un ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum."

BB ERZURUMSPOR: 4 - ÜMRANİYESPOR: 1

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Ergin Gözütok, Bahtiyar Birinci

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar (Dk. 90 Cenk Ahmet Alkılıç),Osman Çelik, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Scuk, Emrah Başsan (Dk. 90 Oltan Karakullukçu),Sissoko (Dk. 90 Rashad),İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 66 Hasan Ayaroğlu),Ömer Şişmanoğlu, (Dk. 77 Pote)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Muharrem Öner, Emre Kurt, Vasco Fernandes, Gökhan Süzen, Akabueze, Muhammed Gönülaçar (Dk. 87 Erdem Seçgin),Hasic, Gomis (Dk. 60 Muammer Denizhan Taşkan),Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Gimbert),Mücahit Can Akçay

Goller: Dk. 7, 81 Emrah Başsan, Dk. 30 Hamroun, Dk. 88 Sissoko, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 56 Muhammed Gönülaçar, (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Mücahit Can Akçay, Dk. 28 Muhammed Gönülaçar, Dk. 45 Akabueze, (Cesar Grup Ümraniyespor),Dk. 22 İbrahim Akdağ, Dk. 52 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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