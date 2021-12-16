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BDDK'dan bankalara 'amacına aykırı' kredi uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara Türk Lirası cinsinden kredilerin amacına aykırı kullandırılmaması uyarısında bulundu. Gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği, tespit edilen aykırılıklar hakkında idari işlem yapılacağı kaydedildi

BDDK'dan kredi uyarısı
HABERTURK.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara Türk Lirası cinsinden kredilerin amacına aykırı kullandırılmaması uyarısında bulundu.

BDDK'dan yapılan açıklamada ''Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir'' denildi.

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