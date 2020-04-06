son dakika

HABERTURK.COM

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam geldi.... Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da bir miktar yükseldi. Benzinin tonu 202 dolardan 225 dolara, motorinin tonu da 269 dolardan 296 dolara çıktı.

Benzin, halen 5 TL 26 kuruştan, motorin 5 TL 38 kuruştan (akaryakıt dağıtım şirketine ve bölgeye göre belli farklar olabilir) satılıyor. Bu gece yapılacak zamla birlikte benzin, motorine göre daha pahalı hale gelecek.

Sektör temsilcileri, motorinde şimdilik bir fiyat hareketinin söz konusu olmadığını kaydetti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.