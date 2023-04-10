Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş-Bitexen Giresunspor maçının 35. dakikasında sakatlanarak yerini Gedson Fernandes'e bırakan Cenk Tosun'un durumu netleşti.

Golcü futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı ancak Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Siyah-beyazlılarda müsabakaya 11'de başlayan Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası kasığında yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan Cenk'e ilk müdahaleyi saha içinde Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Ancak 31 yaşındaki santrfor, maça devam edemedi ve yerini 35. dakikada Gedson Fernandes'e bıraktı.