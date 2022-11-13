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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi!
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Son dakika haberi Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi!

İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle Beşiktaş - Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında bugün saat 20.00’de oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor müsabakasının güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.
Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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