Beşiktaş, derbi maçın kadrosunu açıkladı
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Daniel Amartey'in tedavisine devam edildiği ve maç kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 14.09.2023 tarihli antrenmanı sonrası bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan futbolcumuz Daniel Amartey’in tedavisine devam edilmekte olup, oyuncumuz Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu: