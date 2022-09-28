Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklindeydi. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın saha etabı, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Antrenmanın salon etabında ise futbolcular, üç grup halinde değişmeli olarak; denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.