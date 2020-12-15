Beşiktaş'ta 1 futbolcu pozitif çıktı 0:00 / 0:00

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu´nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park´ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."