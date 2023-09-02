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        Beşiktaş'ta Amartey ve Masuaku gelişmesi

        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun yarın oynanacak Sivasspor maçında forma giymesi beklenmiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:06
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        Amartey ve Masuaku gelişmesi
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

        Ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci haftada ise Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.

        Amartey ve Masuaku'nun oynaması beklenmiyor

        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun yarın oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı.

        Son yenilgisi Sivasspor'a

        Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı.

        Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

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