Beşiktaş, Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasına odaklandı. Eksik futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Valerien İsmael, özellikle defans hattına çözüm arıyor.

Cezalı Montero ve Rosier ile birlikte Vida da derbide görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle tedavi gören Hırvat futbolcu, babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine gitti. Hafta sonu İstanbul’a dönmesi beklenen Vida, derbide forma giyemeyecek.

Ağrıları devam eden Can Bozdoğan’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

3’lü defans hattında Necip, Serdar ve Welinton’un oynaması bekleniyor. Ancak sağ kanat için henüz karar verilmedi. Necip’in stoperde oynayacak olması alternatifleri azaltırken mevcut kadroda mevkisi sağ bek olan tek isim Kerem Kalafat.

Teknik direktör Valerien İsmael, takımın başına geçtikten sonra sakatlığı olmamasına rağmen üst üste 3 maç Kerem’i kadroya almamıştı. 21 yaşındaki futbolcu, Kayseri deplasmanına takımla birlikte gitse de forma şansı bulamamıştı.

Alternatif isimler ise Kenan Karaman ve Kevın N’Koudou...Fransız teknik adamın defansa daha fazla yardım etmesinden dolayı Kenan'ı düşündüğü de gelen haberler arasında.