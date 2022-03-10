Beşiktaş'ta derbi öncesi son durum!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli, zorlu maç öncesi 11'ini belirlemeye çalışıyor. Kartal'da son Başakşehir maçında sakatlanan Atiba ve Welinton'un oynaması beklenmezken, Pjanic'in de yetişmesi zor görünüyor. Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Vida ve Josef ise derbide forma giyebilecek.

NECİP VE CAN 11'E

Karaveli'nin derbide Vida'nın yanında Serdar Saatçı yerine Necip Uysal'a şans vermesi beklenirken orta alanda ise formanın yine Can Bozdoğan'ın olacak.

Forvette ise Başakşehir maçında fileleri havalandıran Güven Yalçın'ın 11'de görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

NKOUDOU SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Kevin NKoudou'nun derbide kadroda olabileceği kaydedildi.

Fransız yıldız, son olarak ligde 15. haftada oynanan Kasımpaşa maçında görev almıştı.