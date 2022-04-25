Beşiktaş'ta düşüş sürüyor

AA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-0 yenildi.

Maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda da baskı kurmaya çalıştıysa da pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın 82. dakikada 3-0 geriye düşen Beşiktaş, sahadan üç farklı skorla ayrıldı. Bu sezon 9. yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 51 puanda kaldı.

Dörtlü savunmaya döndü

Maçlarda genelde üçlü savunma yapan Valerien Ismael, Kasımpaşa karşısında 60. dakikada dörtlü savunmaya döndü.

Genelde 3-4-3 dizilişiyle takımını sahaya süren Ismael, Domagoj Vida'yı oyundan alıp Georges-Kevin N'Koudou'yu oyuna sürdü. Bu değişikliğin ardından savunma dörtlüsü Rosier, Welinton, Montero ve Umut Meraş'tan oluştu.

Son 12 maçta 9. kez puan kaybı yaşadı

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 12 maçında 9. kez puan kaybı yaşadı.

Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.

Valerien Ismael yönetiminde 3. kez puan kaybı

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki 4. maçında üçüncü kez puan kaybına engel olamadı.

Takımın başına Trabzonspor karşılaşmasıyla geçen Ismael'in teknik direktörlüğünde 4 lig maçın çıkan siyah-beyazlı takım, yeni teknik direktörü yönetiminde sadece Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Ismael'in teknik direktörlüğünde Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını berabere bitiren Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 yenildi.

İç sahadaki puan kayıpları da sürüyor

Beşiktaş, iç sahada son 6 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.

Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 yendi. Üst üste iki iç saha maçında Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'u ise 4-1 yendi.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya yenilerek son 6 maçta 9 puan kaybetti.

Bazı taraftarlar "Yönetim istifa", "Başkan olsana başkan olsana Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tezahüratlarla başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Taraftarlar, maç sonunda kaleci Ersin Destanoğlu'ndan takımı tribünlere getirmesini istedi. Siyah-beyazlı oyuncular, tribünleri selamlayarak soyunma odasına gitti.