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Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi devam etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, iki grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile eski futbolcu Rodrigo Tello da antrenmanı izledi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

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