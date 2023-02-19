AA

Beşiktaş, yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Hangikredi Ümraniyespor ile hazırlık maçı yaptı. Siyah beyazlı ekip, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier’in golleriyle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Ghezzal’ın dönüşü teknik heyeti memnun etti.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında forma giyebilen Cezayirli oyuncu, "hazırım" mesajı verdi. 30 yaşındaki futbolcu, ligin kalan kısmında teknik heyetinin hücumdaki en önemli kozlarından biri olacak.

Ghezzal’ın dönüşüyle Aboubakar ve Rosier’in de performansının yükselmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Alexandru Maxim, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar'ı transfer ederek alternatifli bir kadro oluşturdu.

Siyah beyazlılar, Adana Demirspor ile görüşen Kevın N’Koudou’nun takımdan ayrılması durumda o bölgeye de bir takviye yapmayı planlıyor.