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Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması

Tüm kulvarlarda beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, gözünü yeni sezona çevirdi. Siyah beyazlı yönetim, doğru planlamayla sezona güçlü bir şekilde girmeyi amaçlıyor

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda daha az maliyetli ancak iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. Siyah beyazlılar, ayrılacak futbolcuların ardından bütçeyi yeniden oluşturacak.

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için kadrosunu da buna göre şekillendirmişti. Batshuayi, Pjanic, Teixeira gibi futbolculara yüksek maaş ödeyen siyah beyazlılar, yeni sezonda daha dengeli bir takım kurmaya çalışacak.

Maaş ortalamasını 1 milyon euro dolayında tutmak isteyen yönetim, sadece santrfor transferi için istisna yapacak. Alexander Sörloth ile temaslarını sürdüren siyah beyazlılar, maaş ve bonservis konusunda anlaşma sağlarsa Norveçli golcüyü kadrosuna katacak.

Bu arada, Güven Yalçın ile sözleşmesini uzatması için bir kez daha görüşüldü. Bu görüşmenin diğerlerine göre iyi geçtiği ifade edildi.

Takımda kalma ihtimali doğan 23 yaşındaki futbolcunun durumu ligin bitimiyle netleşecek.

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