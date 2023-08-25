Beşiktaş'tan Arthur Masuaku açıklaması Beşiktaş Kulübü, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Arthur Masuaku'nun, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı

Beşiktaş'ın Arthur Masuaku'nun sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."