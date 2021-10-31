Siyah-beyazlıların resmi sitesinden konuya ilişkin yayımlanan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SPORTİNG VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA YOKLAR

Batshuayi ve Rosier, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Bu iki oyuncunun yanı sıra, Pjanic de Lizbon karşısında görev yapamayacak.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 31, 2021

SPORTING MESAİSİ BAŞLADI

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, koşu çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sporting CP maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek ve saat 20.30’da özel bir uçakla Portekiz’e gidecek.