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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü açıkladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü açıkladı!

        Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle Alanyaspor'dan transfer edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 16:16 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:17
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        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
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        Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.

        Beşiktaş'ın açıklaması ise şöyle:

        "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

        Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl’e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

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