Beşiktaş, Süper Lig'de pazar günü karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmalarıyla başladı. Yarı alanda top kapma çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.