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        Haberler Gündem Trafik Son dakika kaza haberi: Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! D-100 kapandı

        Son dakika haberi Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! D-100 kapandı

        Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda kamyon devrildi. Kamyonun şoförünün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:55
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        Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! D-100 kapandı
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        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde D-100 Karayolu'nda bir kamyon devrildi. İstanbul yönü trafiğe kapanırken, trafik yan yoldan sağlanıyor. Araçta sıkışan ve çevredekilerin yardımıyla çıkartılan Muammer Ç. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        İSTANBUL TRAFİK HARİTASI

        Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi.

        Topkapı istikametinde seyreden, direksiyon hakimiyetini kaybeden Muammer Ç. yönetimindeki kamyon, Bizimkent Köprüsü altında bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazada, şoför hafif şekilde yaralandı. Devrilen kamyondaki koliler yola saçıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

        SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

        Araçta sıkışan ve çevredekilerin yardımıyla çıkartılan Muammer Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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