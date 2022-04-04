İETT otobüsü 4 araca çaptı! 3 kişi yaralandı

Olay, saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu almak için durağa yaklaşmaya çalışan 34 YN 6304 plakalı 54HT Kasımpaşa- Taksim Harbiye İETT otobüsünün bir anda freni patladı.
İHA'nın haberine göre, Halis Usar yönetimindeki boş otobüs, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 TN 0423 plakalı otomobile çarparak sürüklemeye başladı.
Hızını alamayan İETT otobüsü daha sonra yol kenarındaki park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi.
Olay yerine vatandaşların ihbarıyla hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 TN 0423 plakalı araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.
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