Son dakika haberi Beyoğlu'nda korkutan yangın!
Beyoğlu'nda, 2 katlı ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Giriş: 11.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 11.12.2023 - 19:14
Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://twitter.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.