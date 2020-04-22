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HaberlerSağlıkSon dakika haberi... Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca koronavirüs ile ilgili açıklama yapacak
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Son dakika... Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca koronavirüs ile ilgili açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüsle mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle saat 17:00'de bir araya geldi. Toplantı sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak

Koronavirüs
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüsle mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle saat 17:00'de bir araya geldi.

Toplantı sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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