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HaberlerSağlıkSon dakika! Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak - Haberler
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Son dakika haberi Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de canlı açıklama yapacak

Son dakika! Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak - Haberler
Bilim Kurulu toplanıyor!
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HABERTURK.COM

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de canlı açıklama yapacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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