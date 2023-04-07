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HABERTURK.COM

AFAD verilerine göre merkez üssü Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Açıklamada depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin derinliğinin 2.4 kilometre olduğu belirtildi.

VALİLİKLERDEN AÇIKLAMA

Depremin hissedildiği Tunceli’de Valilik'ten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek, “Merkez üssü Bingöl olan ve ilimizde de hissedilen 4.5 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ve ihbar tespit edilmemiştir” denildi.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde özellikle yüksek katlarda oturanların sarsıntıyı şiddetli hissettiği belirtildi.