Bingöl'de patlama! 2 polis yaralandı

Alınan bilgiye göre, Şube Müdürlüğünde personele bomba eğitimi verildiği esnada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı.
Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah" dedi.
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 22, 2022
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