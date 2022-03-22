Bingöl'de patlama! 2 polis yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bingöl'de patlama! 2 polis yaralandı
ABONE OL

Son dakika haberi Bingöl'de patlama! 2 polis yaralandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı.

Son dakika: Bingöl'de patlama! 2 polis yaralandı
Bingöl'de patlama! 2 polis yaralandı
0:00 / 0:00

Alınan bilgiye göre, Şube Müdürlüğünde personele bomba eğitimi verildiği esnada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı.

Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: 'Ciciş Esra', "çocuğa istismardan" gözaltında!
GÜNDEM 'Ciciş Esra', "çocuğa istismardan" gözaltında!
Son dakika: Okulda korkunç anlar! Öğretmen ve veli tekme tokat kavga etti
GÜNDEM Okulda korkunç anlar! Öğretmen ve veli tekme tokat ...
Feci son! Bozulan aracı çekiyordu
GÜNDEM Feci son! Bozulan aracı çekiyordu
Son dakika haberi: Özel yurtta feci olay! Üniversiteli Ceydan Öztürk ölü bulundu - En Son Haberler
GÜNDEM Üniversiteli genç kız odasında ölü bulundu!
Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti
GÜNDEM Vicdansız koca eşini bıçakladı!
Üniversiteli Furkan, 4 gündür aranıyor
GÜNDEM Üniversiteli Furkan, 4 gündür kayıp!
Son dakika: AYM'den HDP'li Semra Güzel kararı
GÜNDEM AYM'den HDP'li Güzel kararı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan yap-işlet-devret modeli eleştirisi
Son dakika haberi: 17 yaşındaki Nuray'ı öldürülen katil nişanlının sözleri kan dondurdu: "Direnemedi..." - Güncel Haberler
GÜNDEM Nuray'ı öldüren caniden kan donduran sözler!
Kazada ölen öğretmenin ailesinden ceza isyanı!
GÜNDEM Kazada ölen öğretmenin ailesinden ceza isyanı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.