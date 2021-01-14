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Kripto para piyasasındaki toparlanma devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü 41 bin 500 doları aşarak rekor kıran Bitcoin pazartesi günü 31 bin doların altına gerilemişti. Ancak bu düzeltmenin ardından yükselişe geçti.

Bitcoin bugün 11.50 itibarıyla son 24 saatte yüzde 10 yükselerek 38 bin 500 doların üzerine tırmandı. Ethereum ise yüzde 8.4'lük yükselişle 1.161 doları gördü.

GÜNÜN KAZANDIRANI POLKADOT

Piyasa değeri bakımından en büyük 10 kripto para arasındaki en sert yükseliş ise Polkadot'ta yaşandı. Polkadot'taki günlük yükseliş yüzde 24'ü buldu. İlk 10 içinde günlük kayıp yaşayan tek kripto para yüzde 0.54'lük düşüşle Ripple oldu.

İlk 100 kripto paranın 89'unda yükseliş yaşandı. Kripto para piyasasında son 24 saatte 125.5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşılırken, kripto paraların toplam piyasa değeri de yeniden 1 trilyon doların üzerine tırmandı.