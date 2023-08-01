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        Haberler Dünya Son dakika: Bitlis'te çıkan çatışmada gri kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi

        Bitlis'te çıkan çatışmada gri kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bitlis'te çıkan çatışmada gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:53
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        Gri kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi
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        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma komando birliklerinin kararlı takibi sonucu bugün Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle sıcak temas kurulduğunu belirtti.

        Çıkan çatışmada Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç'un etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmamızın şehit edildiği, 2 jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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