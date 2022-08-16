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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan BM lideriyle Lviv'de buluşacak

BM: Genel Sekreter Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek

Son dakika haberi BM Genel Sekreteri Lviv'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM lideriyle Lviv'de buluşacak
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HABERTURK.COM / Ajanslar

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, perşembe günü Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceklerini söyledi. Guterres bu görüşmenin ardından BM aracılığı ile tahıl ihracatının yeniden başladığı Karadeniz'deki Odessa limanını ziyaret edecek.

Guterres cumartesi günü , Ukrayna'nın Karadeniz'den tahıl ve gübre ihracatını denetleyen Rus, Ukraynalı, Türk ve BM yetkililerinden oluşan İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yapılamaması dünya çapında bir kriz yaratmıştı.

Tahıl krizi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmayla çözülmüştü.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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