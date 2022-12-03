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Bodrumspor rahat geçti

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bordumspor, evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı

Bodrumspor rahat geçti

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor, Gençlerbirliği karşısında 2-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Muğla ekibi bu skorla zirve takibinde haftayı kayıpsız atlattı.

Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Samet Yalçın ve 21. dakikada ise Imeri kaydetti.

İlk yarı gelen gollerin ardından ikinci 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Bodrum ekibi son üç maçın ardından galibiyetle haftayı kapattı.

Konuk ekip Gençlerbirliği'nde ise düşüş sürüyor, Ankara temsilcisi bu skorla 3 puan hasretini 13 maça çıkararak 7 puanda kaldı.

Bodrum ekibi ise puanını 25 yaptı.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık

Bodrumspor: Sousa, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 90 Apti Mert Çayır), Kenan Özer (Dk. 70 Süleyman Güneş), İmeri (Dk. 90 Musa Caner Aktaş), Üzeyir Ergün, Mohammed (Dk. 29 Abdurrahman Canlı), Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 70 Koray Kılınç), Bahadır Erol, Recep Aydın

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 46 Kağan Özkan), İlker Karakaş (Dk. 73 Baran Başyiğit), Serdarcan Eralp (Dk. 74 Ulusoy Mert Kabasakal), Sami Gökhan Altıparmak, Seyit Ali Kahya, Abdullah Şahindere, Bieliaiev, Grechyshkin (Dk. 81 Aksel Aktaş)

Goller: Dk. 2 Samet Yalçın, Dk. 21 İmeri (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Onur Akbay (Bodrumspor)

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