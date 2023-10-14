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        Haberler Gündem Son dakika: Bolu'da saat 17.07'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son dakika haberler Kandilli ve AFAD son depremler, az önce deprem mi oldu ve ne zaman oldu?

        Son dakika haberi Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

        Bolu'da, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kentin tamamında ve çevre illerde de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk ihbarı olmadığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 17:14 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:38
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        Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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        Bolu merkezinde saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7.2 km derinliğinde gerçekleşti.

        Bolu'da saat 17.07'de deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı veriye göre depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü. Merkez üssü Bolu kent merkezine bağlı Bağışlar köyü olan depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

        Deprem, kentin tamamında ve çevre illerde de hissedildi. Kentte kısa süreli paniğe sebep olan depremde herhangi bir olumsuzluk ihbarı olmadığı belirtildi.

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