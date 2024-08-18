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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bolu Tüneli'nde ağır taşıt sınırlaması | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bolu Tüneli'nde ağır taşıt sınırlaması

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikametinde, bugün 14.00-23.00 saatleri arasında ağır taşıt trafiğinin devlet yolu ve otoyolu kullanımı sınırlandırılacaktır" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:34
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        Bolu Tüneli'nde ağır taşıt sınırlaması
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, alternatif güzergahlarda meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla bugün 14.00-23.00 saatlerinde ağır taşıt trafiğinin, Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımlarının sınırlandırılacağını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki 23 kilometrelik kesimde İstanbul yönündeki trafiğin 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 devlet yolu üzerinden sağlandığı anımsatıldı.

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        Duyuruda, güzergahta bugün için alınan önleme işaret edilerek, "Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, ayrıca alternatif güzergahlarda meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla 14.00-23.00 saatlerinde yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin, Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacaktır." ifadesine yer verildi.

        Sınırlandırma işleminin Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından, Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacağı belirtilen duyuruda, "Sürücülerin seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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