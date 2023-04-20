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Breanna Stewart: "Kupayı getirdiğimiz için çok mutluyuz"

Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Breanna Stewart, "O gün attığım her top sayı oluyor gibiydi, bütün atışlarım girdi. Takımıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Böyle bir sonuçla sahadan ayrıldığımız için de onurluyuz" dedi

Breanna Stewart:
DHA

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, uzun yıllardır beklediği şampiyonluğu elde derken, Sarı-lacivertli ekipten Breanna Stewart sergilediği müthiş performansla tarihe geçti.

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan EuroLeague kadınlar finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Böylece kadınlarda Avrupa basketbolunun en önemli kupası 9 yıl aranın ardından tekrar Türkiye'ye geldi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Breanna Stewart da, unutulmaz bir başarıya imza attı. Final maçında başarılı bir performans sergileyen Stewart, Diana Taurasi'nin 2009 finalindeki 31 sayılık rekorunu 35 sayı atarak egale etti. EuroLeague kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncusu unvanının sahibi olan 28 yaşındaki basketbolcu, finalde 6 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalma ile maçın oyuncusu seçilirken, yarı final ve final mücadelelerinde 29.5 sayı ortalaması, 8.5 ribaunt ortalaması ve 3.5 asist ortalaması tutturdu.

Breanna Stewart, yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirerek, "Kupayı Fenerbahçe'ye getirdik. Soyunma odasında çığlıklar, konfetiler vardı. Koçu su yağmuruna tuttuk. Ama en önemlisi bu kupayı getirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Stewart, 35 sayı bulması ile ilgili olarak, "Final oynamak zaten büyük bir onurdu. Bunu başarmak da ayrıca büyük bir onur oldu. O gün attığım her top sayı oluyor gibiydi, bütün atışlarım girdi. Takımıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Böyle bir sonuçla sahadan ayrıldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Takvimlerinin çok yoğun olduğunu kaydeden Stewart, "EuroLeague'i kazandık, kutlamalarımızı yaptık ama Türkiye Basketbol Kadınlar Ligi hala devam ediyor. Ligi de kazanmak için savaşmaya devam edeceğiz. Öncelikle Galatasaray'a odaklandık. Sonra kim gelirse ona odaklanacağız" şeklinde konuştu.

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