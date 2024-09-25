Son dakika haberi Brezilya Devlet Başkanı: İsrail hükümetini şiddetle kınıyorum

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini soykırım olarak tanımlayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu destekleyenleri harekete geçmeye çağırdı.

Lula da Silva, New York'taki BM binasında AA muhabirinin "Lübnan'da sadece 1 günde 500'den fazla sivilin öldürüldüğü belirtiliyor. İsrail ordusu da Lübnan'a kara harekatı hazırlığında olduğunu açıkladı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce artık İsrail'e yönelik küresel bir silah ambargo çağrısında bulunma vakti geldi mi?" sorularını yanıtladı.

"YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ"

Lübnan'daki ölü sayısının, en son 1987-1990 yıllarında gerçekleşen iç savaştaki ölü sayısını geçtiğine dikkati çeken Lula da Silva, 93 kadın ve 50 çocuğun da ölen siviller arasında yer aldığını belirtti.

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Lula da Silva, yaklaşık 10 bin kişinin de yerinden edildiğini kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria topraklarında da çok sayıda sivilin öldürüldüğünü belirten Lula da Silva, "Diğer taraftan bir soykırım var." ifadesini kullandı.

"BM'Yİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN SAVAŞIYORUZ"

​​​​​​​Lula da Silva, Başbakan Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de bir süreç yürütüldüğünü anımsatarak aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ateşkes için karar alındığını ancak Netanyahu'nun bu kararlara uymadığını dile getirdi.