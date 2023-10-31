AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gazze'deki hastane saldırısına tepki: Vahşi bir eylem Gazze'de bulunan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından vurulmasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır." dedi

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi dün İsrail güçleri tarafından vuruldu. İsrail'in saldırısını kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır." dedi.

İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir.



İsrail’in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail’in… — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 31, 2023

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çelik, "İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır." ifadelerini kullandı.

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Çelik, "Netenyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır..." açıklamasında bulundu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.