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Son dakika haberi Bulgaristan'da Başbakan Petkov güvenoyu alamadı

Bulgaristan’da Başbakan Kiril Petkov’un üçlü koalisyon hükûmeti parlamentodan güvenoyu alamadı. 6 aydır görevde olan Başbakan Kiril Petkov’un 3’lü azınlık hükümeti, 116'ya karşı 123 oyla düştü.

Son dakika: Bulgaristan'da Başbakan Petkov güvenoyu alamadı
Bulgaristan'da Başbakan Petkov güvenoyu alamadı
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HABERTURK.COM

Bulgaristan'da muhalefetteki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi-Demokratik Güçler Birliği koalisyonunun, Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki hükümete gensoru önergesi vermesinin ardından bugün parlamentoda oylama yapıldı.

Oylama sonucunda Başbakan Petkov'un lideri olduğu hükümet güvenoyu alamadı.

Mecliste oy çoğunluğuna sahip olan muhalefetin talebiyle yapılan güven oylamasına, 240 milletvekilinden 239'u katıldı.

Milletvekillerinden 123'ü hükümet aleyhine oy kullanırken, 116 milletvekili hükümete destek verdi.

Böylece hükümet, Meclis'ten güvenoyu alamayarak düştü.

Hükümete karşı ortak tavır alan muhalefet bu sabah oy birliğini kullanarak genel oturumunun açılmasını sabote etti.

Oylama sırasında Kiril Petkov’u destekleyenler meclisin önünde, karşıtları ise arkasında gösteriler yaptı.

Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, hükümete verilen gensoru önergesinin gerekçesi "hükümetin kamu maliyesi ve ekonomi politikası alanındaki başarısızlığı".

Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN) geçen hafta koalisyon anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle hükümetten çekilmişti. Başbakan Petkov, yaptığı açıklamada, İTN'nin dörtlü koalisyondan ayrılmasının ardından azınlık hükümetiyle yola devam edeceklerini söylemişti.

ANAYASAL PROSEDÜR

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Parlamento’da en büyük gruba sahip Değişime Devam Partisi'ne (PP) tekrar hükümeti kurma görevi verecek.

PP’nin bu görevde başarısız olması durumunda kabine oluşturma sırasını, eski başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi devralacak.

İki partinin kabine oluşturamaması durumunda cumhurbaşkanı, erken seçim için tarih belirlemeden önce kendi tercihine göre meclisten 3’üncü bir siyasi güce kabine kurma görevi verecek.

Ülkenin erken seçim yoluna girerse Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, ülkeyi yönetecek geçici bir teknokratlar hükümeti kuracak.

Bulgaristan’da halk, 2021'de 3 kez parlamento seçimine gitmişti.

Kiril Petkov hükümeti 13 Aralık 2021 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlamıştı.​​​​​​​

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