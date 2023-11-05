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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Burak Kızılhan: "TFF’nin net adımlar atmasını bekliyoruz" - Fenerbahçe Haberleri

        Burak Kızılhan: "TFF’nin net adımlar atmasını bekliyoruz"

        Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 15 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurulması kararı verdiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden tam 113 gün geçti. TFF'nin net adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:27
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        "TFF net adımlar atsın!"
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        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

        Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Takım sporlarımızda sezona başladığımız, stadyumlardan salonlara koşturduğumuz, olimpik sporcularımızdan gelen haberlerle gururlandığımız, Türkiye’nin en büyük spor kulübü olarak, rekabetçi kimliğimizi ortaya koyduğumuz 3 aylık bir dönem geride kaldı. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübümüz, 2024 Paris Olimpiyatları için şimdiden 5 kota aldı. Boksta Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Samet Gümüş, yüzmede Kuzey Tunçelli, atletizmde Ersu Şaşma Paris biletlerini alırken birçok sporcumuz da olimpiyat kotası almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca olimpik sporcularımız 3 aylık süreçte Türkiye rekorları kırdılar. Fenerbahçe’miz sürekli işleyen, durmaksızın üreten çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        Sarı-lacivertlilerde tüm branşların antrenörleri ekrana yansıyan görüntülerle bilgiler aktardı. Burak Kızılhan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Futbol Takımı'nın elde ettiği başarılarından ötürü tebriklerini iletti.

        "TFF’nin net adımlar atmasını bekliyoruz"

        1959 yılı öncesi şampiyonluklar ilgili başvurunun ardından somut adım atılmadığını vurgulayan Kızılhan, "Türkiye Futbol Federasyonu, 15 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurulması kararı verdiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden tam 113 gün geçti. Komisyonla ilgili atılan dedikodular haricinde atılmış tek bir somut adım yok. Biz bu başvuruyu 2 yıl önce yaptık. Normal şartlarda o günkü federasyonun daha hızlı atmaları gerekiyordu ne yazık ki kaçak cevaplar vererek görmeden geldiler. Resmi belgelerle anlattığımız, TFF’ye sunduğumuz gerçekler apaçık ortadadır. Tahkim başvurusunun geçmişte reddedildiği büyük bir yalandır. Bu işte tek bir gerçek var; o da tarihten silinmeyecek gerçekler ve müzemizde bulunan kupalarımızdır. TFF’nin net adımlar atmasını bekliyoruz. Kurulacak her konunun takipçisi olacağız. Komisyonda yer alacak tarihçi ve hukukçuların baskılardan uzak adil karar vermeleri gerektiğini vurgulamak istiyoruz. 100. yılını kutlayan TFF’nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili doğru kararı hiçbir algıya kapılmadan vereceğine inanmak istiyoruz" diye konuştu.

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