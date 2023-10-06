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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e veda mesajı - Beşiktaş Haberleri

        Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e veda mesajı

        Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz, görevinden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş için veda mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:24
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        Burak Yılmaz'dan Güneş'e veda
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        Burak Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir. Yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz."

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