Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e veda mesajı

Burak Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir. Yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz."