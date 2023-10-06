Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e veda mesajı
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz, görevinden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş için veda mesajı yayımladı
Giriş: 06.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:24
Burak Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir. Yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz."