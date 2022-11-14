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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da sahte alkol can aldı!
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Son dakika haberi Bursa'da sahte alkol can aldı!

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir evde sahte alkol içtikten sonra zehirlenen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi

Son dakika: Bursa'da sahte alkol can aldı!
Bursa'da sahte alkol can aldı!
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DHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden, 1'i hayatını kaybetti.

Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol O. (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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