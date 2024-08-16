Son dakika haberi Bursa'da suç örgütü çökertildi: 12 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen "Kuyu-18" operasyonlarında elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Bursa ve İstanbul'da "Kuyu-18" operasyonları düzenlendiğini belirten Yerlikaya, elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini, Pahsa dahil olmak üzere örgüt üyesi 12 şüphelinin yakalandığını belirtti.