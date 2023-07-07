Bütçeye 1.1 trilyon liralık ek ödenek teklifi SON DAKİKA! 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bütçeye 1.1 trilyon liralık ödenek eklenmesi teklif edildi. Bu ödeneğin 482 milyar 829 milyon lirasının AFAD'a aktarılması öngörüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL ödeneğin kamu idare bütçelerine eklenmesi teklif edildi.

Teklife göre eklenen ödeneğin 100 milyar 758 milyon lirası mal ve hizmet giderlerine, 80 milyar 540 milyon lirası faiz giderlerine, 258 milyar 903 milyon lirası cari transferlere, 67 milyar 430 milyon lirası sermaye giderlerine, 483 milyar 736 milyon lirası sermaye transferlerine, 51 milyar 160 milyon lirası borç verme giderlerine ve 76 milyar 985 milyon lirası yedek ödenek için tahsis edilecek.

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ASLAN PAYINI AFAD ALACAK

Ek ödenekten aslan payını 482 milyar 829 milyon lira ile AFAD alacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 279 milyar 750 milyon lira aktarılacak.

GELİR TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Teklifte bütçe gelir tahmininin de aynı oranda artırıldığı belirtildi. Dolayısıyla yapılan tahmine göre ek ödenek bütçede açığın artmasına yol açmayacak.

Teklifte yer alan bilgilere göre önceki tahmine göre vergi gelirleri 1 trilyon 150 milyar lira, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 31 milyar 504 milyon lira, diğer gelirler 2 milyar 839 milyon lira, alacaklardan tahsilatlar ise 1 trilyon 867 milyar lira artacak.

Buna karşılık red ve iade tutarları da 79 milyar 481 milyon lira artacak.

Böylece bütçe gelirlerinde toplamda 1 milyar 119 milyon liralık net artış olacak.